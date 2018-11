Eiffage : hausse de 13,2% du CA au 3ème trimestre

06/11/2018 | 18:02

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,3 milliards d'euros au 3e trimestre 2018, en croissance de 13,2 % par rapport au 3e trimestre 2017 (+ 15,6 % dans les Travaux et + 3,8 % dans les Concessions).



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2018 atteint ainsi près de 12 milliards d'euros, en hausse de 10,7 % à structure réelle et de 7,1 % à pcc.



Dans les Travaux, l'activité progresse de 11,8 % (+ 7,2 % à pcc) à plus de 9,7 milliards d'euros.



Dans la construction, l'activité s'inscrit en baisse de 4,0 % à 2 076 millions d'euros en France, tandis qu'elle progresse de 54,8 % à 703 millions d'euros en Europe hors de France, particulièrement au Benelux.



Le groupe s'attend pour 2018 à une nouvelle progression de l'activité et des résultats en Travaux et en Concessions.



Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 13,9 milliards d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 16 % sur un an (- 4 % sur 3 mois) et représente 12,4 mois d'activité des branches Travaux.



