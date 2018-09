Eiffage : inauguration d'un lycée à Courbevoie

14/09/2018 | 15:01

Le groupe Eiffage annonce ce jour que le lycée général Lucie Aubrac de Courbevoie, réalisé par Eiffage Construction, a été inauguré le 3 septembre, après 18 mois de travaux.



'Ce lycée, aux dimensions hors normes, totalisera plus de 13.000 m² de surface de plancher et aura une capacité d'accueil de 1.500 élèves. Il sera doté d'un CDI, d'une salle polyvalente de 200 places, d'un gymnase, d'un amphithéâtre et de logements de fonction. Le restaurant scolaire, d'une capacité d'accueil de 470 places, fonctionnera avec deux selfs et deux files d'attente distinctes. Les locaux s'organisent de part et d'autre d'une grande allée centrale couverte d'une verrière photovoltaïque', précise Eiffage.



Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et Daniel Filâtre, recteur de l'académie de Versailles, étaient notamment présents à l'inauguration.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.