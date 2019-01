Eiffage : inauguration de 'la maison du handball'

14/01/2019 | 10:31

Le groupe Eiffage annonce ce jour l'inauguration de la 'Maison du handball', à la Fédération française de handball, qui avait été livrée en septembre dernier.



'La création de cette Maison du Handball vise à dynamiser les actions professionnelles mais aussi amateurs, renfoncer les partenariats avec les entreprises qui participent au développement du handball national et créer un lieu convivial et fonctionnel pour l'ensemble des acteurs de la région', explique Eiffage.



Ce nouvel équipement s'étend sur 14.000 m2 de surface et 20.000 m2 de terrain, avec trois pôles d'activité : un pôle sportif, un pôle hébergement et un pôle administratif.





