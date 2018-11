Eiffage : inauguration sur l'ancien site de l'Ecole Centrale

30/11/2018 | 14:32

Le groupe Eiffage Aménagement annonce ce jour avoir procédé à l'inauguration de la Maison du Projet du futur écoquartier LaVallée, actuellement en cours d'aménagement à Châtenay-Malabry (92), sur l'ancien site de l'Ecole Centrale.



'LaVallée accueillera des logements, des équipements publics (école, crèche, collège), une offre de commerces qui n'existe pas encore à Châtenay-Malabry (boutiques d'habillement, de décoration, de beauté, etc.), mais aussi le siège de Lidl France, qui constituera un véritable moteur économique. L'écoquartier intégrera également une grande promenade plantée, une ferme urbaine et des espaces ludiques et d'animation qui en feront un lieu ouvert non seulement aux habitants du quartier, mais aussi à tous les Châtenaisiens et à la population francilienne', rappelle Eiffage.



Ce nouveau quartier sera également connecté au tramway T10, dès 2023.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.