Eiffage : lance Sekoya, la première plateforme carbone & climat, entièrement dédiée aux matériaux et procédés bas carbone

Sekoya va permettre de créer un club industriel bas carbone en facilitant l'identification des solutions, nouvelles comme existantes, et en favorisant les interactions entre tous les acteurs. Les partenaires - start-ups, PME, grands comptes, fournisseurs, établissements financiers engagés - et les clients pourront référencer et promouvoir les solutions bas carbone et échanger à ce sujet. Une fois auditées, ces solutions pourront être proposées dans le cadre d'appels d'offres.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros dont près de 26 % à l'international.

À propos d'Impulse Partners

Spécialiste de l'accélération de l'innovation dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de la ville et de l'énergie, Impulse Partners développe des écosystèmes rapprochant start-up et solutions innovantes avec les grands donneurs d'ordres, les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les startup les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer leur développement et la mise en œuvre des innovations.