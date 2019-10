Eiffage : lancement d'Aevia par Eiffage Génie Civil

09/10/2019 | 18:14

Le groupe Eiffage annonce ce jour qu'Eiffage Génie Civil lance la marque Ævia, sous laquelle elle réalisera désormais l'ensemble de ses activités d'équipement, d'entretien, de réparation et de renforcement d'ouvrages.



'La gestion et la pérennisation des ouvrages sont des enjeux majeurs pour garantir la sécurité des usagers et la longévité du patrimoine. Eiffage Génie Civil, à travers Ævia, a pour ambition d'unifier et spécialiser son approche des marchés pour proposer à ses clients, publics et privés, une palette de savoir-faire et de produits adaptés, qu'il s'agisse d'ouvrages d'art, d'ouvrages industriels ou de bâtiments', explique le groupe.



