Eiffage : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

30/03/2020 | 07:30

Le groupe de BTP et de concessions Eiffage annonce avoir décidé le 28 mars l'émission d'actions ordinaires au profit des adhérents du Plan d'Epargne Groupe (PEG) et Plan d'Epargne Groupe International (PEGI), à un prix de 59,36 euros par action.



Le nombre maximum d'actions pouvant être émises s'élève à 3,75 millions d'actions, soit une offre globale de 222,6 millions d'euros. La période de souscription se déroulera du 1er avril (inclus) au 15 avril (23h59) pour un règlement-livraison prévu pour le 15 mai.



