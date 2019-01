Eiffage : légèrement dans le vert avec l'aide d'un broker

21/01/2019 | 13:31

Eiffage grappille 0,5% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris (-0,1% sur le CAC40), aidé par Barclays qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout en ajustant son objectif de cours de 101 à 98 euros.



'Nous pensons que la sous-performance relative d'Eiffage par rapport à son pair le plus proche et co-investisseur dans APRR offre un point d'entrée attractif', affirme le broker dans sa note sur le groupe de construction et de concessions.



Barclays ajoute que l'impact des gilets jaunes est maintenant largement connu et que si le logement en France demeure un vent contraire, les dynamiques sont favorables dans les travaux publics, ces derniers étant plus importants pour Eiffage.



