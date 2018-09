Eiffage : livre une résidence intergénérationnelle à Lille

21/09/2018 | 14:21

Eiffage Immobilier annonce la livraison de la résidence intergénérationnelle Lumi'Air, ensemble de 9.072 m2 de surface de plancher et composé de 244 logements, dans le quartier du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Lille.



Certifiée NF habitat HQE, cette résidence a été conçue pour rassembler dans un même ensemble étudiants, familles et personnes âgées. Elle abrite une résidence étudiante ainsi que des logements neufs sociaux et en accession libre.



Lumi'Air est situé à 4,5 kilomètres du centre-ville et des gares Lille Flandres et Lille Europe. Jouxtant les principaux axes autoroutiers de la région, il offre un accès à l'ensemble du réseau qui dessert la métropole lilloise et le Nord de l'Europe.



