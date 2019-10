Vélizy-Villacoublay, le 1er octobre 2019 17:40

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eiffage met en service, avec un mois d'avance, la nouvelle section de l'autoroute A94 en Allemagne

Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, remportait en janvier 2016 le contrat de partenariat public-privé de l'A94 entre Forstinning et Marktl, en Allemagne, d'une durée de 30 ans.

La société spécifiquement créée pour ce projet, Isentalautobahn, est détenue à parts égales par Eiffage, Berger Bau GmbH et Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (filiale du groupe Royal BAM). Elle s'est vue confier par l'autorité des autoroutes du sud de la Bavière la conception et la construction d'un nouveau tronçon de 33 kilomètres à 2x2 voies entre Pastetten et Heldenstein, ainsi que l'entretien et l'exploitation, pendant la durée du contrat, de la section complète de 77 kilomètres.

Isentalautobahn a mis en service la nouvelle autoroute, ce mardi 1er octobre 2019, avec un mois d'avance sur le planning d'achèvement des travaux.

Ceux-ci comprenaient notamment la réalisation de :

22 km de mur anti-bruit ;

anti-bruit ; 66 km de clôture de protection pour la faune sauvage ;

57 ouvrages d'art dont 4 de plus de 300 m ;

640 000 m² d'enrobés bitumineux à faible niveau acoustique ;

1 centre d'exploitation à Ampfing ;

2 aires de repos.

La phase d'exploitation couvre également la compensation environnementale de l'impact du projet sur la biodiversité s'inscrivant ainsi dans les engagements du groupe Eiffage en la matière.

Le projet représente un investissement total de 540 millions d'euros.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

