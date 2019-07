Eiffage : nomination d'un DGA chez Eiffage immobilier

23/07/2019 | 11:33

Le groupe de construction et de concessions Eiffage annonce ce mardi qu'Etienne Passani vient d'être nommé directeur général adjoint (DGA) de sa filiale Eiffage Immobilier en charge du développement.



Entré chez Eiffage en 2010, il a occupé le poste de directeur des relations institutionnelles pour la branche construction (métiers de l'aménagement urbain, de la promotion immobilière et de la construction) depuis 2012, fonction qu'il continuera à exercer.



