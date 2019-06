Eiffage : participation à un groupement pour le RER E

14/06/2019 | 09:08

TSO (mandataire) en groupement avec Eiffage Rail, TSO Caténaires et Sages Rail, annonce qu'il s'est vu attribuer par SNCF Réseau l'équipement en voies du prolongement de la ligne E du RER vers l'ouest entre la gare Haussmann - St Lazare et Nanterre.



Ce marché prévoit la construction de 16 km de voies ferrées sur béton en tunnel et de 12 km de voies ballast sur la partie aérienne à Nanterre. La nouvelle voie traversera trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre.



Ces travaux qui comprennent une phase de préparation préalable de cinq mois débuteront en novembre 2019 pour une mise en service jusqu'à Naterre La Folie prévue en décembre 2022. Le contrat représente un montant prévisionnel de 144 millions d'euros.



