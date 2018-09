Eiffage : participe à la préservation de la biodiversité au Sénégal

La réserve botanique de Noflaye, qui abrite le village des Tortues, était de plus en plus menacée par les intrusions humaines et animales. Pour sa protection, Eiffage, à travers sa direction du Développement durable et de l'Innovation transverse et la Senac SA, est intervenu en urgence pour financer et suivre le projet du mur de clôture.

En plus de ce mur de protection, un panneau indicatif a été implanté au niveau de la sortie n° 10 de l'autoroute à péage pour renforcer la visibilité du site.

Missira Keïta, directrice QHSE, a rappelé l'historique du partenariat et réitéré l'engagement d'Eiffage dans la préservation de la biodiversité.

Le colonel Racine Diallo s'est réjoui de cette réalisation et a appelé les acteurs à s'inscrire dans une perspective futuriste. ll a aussi invité les populations à plus de civisme pour préserver cette réserve naturelle. Il a été rejoint en cela par l'adjointe au maire de Sangalkam qui a insisté sur la sensibilisation des enfants à travers des sorties pédagogiques.

Le sous-préfet, qui a suivi d'autres projets RSE du Groupe à Djilor et à Kanel, a tenu, à féliciter Eiffage Sénégal. Pour lui, le slogan 'Chez nous, il n'y a pas que le béton qui compte' n'est pas usurpé.