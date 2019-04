Eiffage : participe au 9e Forum international bois construction

Après les sessions inaugurales et les visites architecture bois du 3 avril au Campus bois ENSTIB à Épinal, la filière s'est donné rendez-vous au Forum et à l'exposition jusqu'au 5 avril, au Palais des Congrès Centre Prouvé à Nancy.

Comme tous les ans depuis 2011, le Forum réunit les acteurs nationaux et internationaux de la construction et de l'architecture bois pour un congrès centré sur l'analyse technique des réalisations les plus actuelles et les plus emblématiques.

Une formule qui a suscité un intérêt croissant et illustré les capacités de la filière bois à agir de façon groupée et percutante. Eiffage y est représentée par Savare, Eiffage Construction et Eiffage Immobilier, au nombre des exposants.

En 2019, l'accent est mis sur la façon dont la filière tente de réagir face aux défis du changement climatique. Le Forum poursuit également son rôle d'analyse des projets et d'information sur les évolutions réglementaires qui affectent directement la construction et l'architecture bois.

Pour en savoir plus, visitez le site du Forum bois construction.