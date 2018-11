Eiffage : participe au lancement de l'application web « Entrepreneur Responsable » du CREPI

Le Réseau des CREPI, fondé par Eiffage en 1993, est l'un des grands réseaux nationaux dont l'objet est d'aider toute personne à trouver un emploi par le biais d'entreprises durablement engagées sur leurs territoires. L'une de ses missions est d'accompagner les dirigeants de TPE-PME dans l'amélioration de leurs pratiques de responsabilité sociale.

En 2018, le guide Entrepreneur Responsable, élaboré en 2011, devient une application web qui invite les chefs d'entreprise à renseigner un questionnaire en ligne simple, efficace et rapide. Après avoir répondu aux 60 questions portant sur leurs pratiques quotidiennes, les dirigeants obtiennent leur profil (débutant, engagé ou convaincu) et peuvent télécharger leur attestation Entrepreneur responsable.

Dans une démarche d'amélioration continue, les dirigeants de TPE-PME bénéficient d'un accompagnement personnalisé par le CREPI de leur région qui leur propose des actions simples et concrètes à mettre en œuvre, en collaboration avec leurs équipes et partenaires extérieurs.

Lors de cette manifestation de lancement, Franck Gauthier, directeur des Ressources Humaines d'Eiffage Construction, est intervenu pour témoigner de la nature partenariale des liens entre grandes entreprises et TPE-PME ainsi que le rôle et responsabilité des grands groupes dans l'accompagnement de ces dernières dans le domaine de la RSE. L'insertion, la formation et de façon générale l'accompagnement des personnes vers le retour à l'emploi sont des engagements forts d'Eiffage partagés par ses collaborateurs, au travers une grande implication dans les CREPI et également dans les actions soutenues par la Fondation Eiffage.

Le Réseau CREPI, en quelques chiffres :

6000 personnes accompagnées vers l'emploi chaque année,

1800 entreprises engagées sur tout le territoire,

3000 solutions professionnelles proposées.