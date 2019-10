Eiffage : pose d'une première pierre à Clichy la Garenne

17/10/2019 | 17:06

Le groupe Eiffage annonce avoir posé, avoir Euroéquipements, la première pierre de l'immeuble E-conic à Clichy la Garenne, dans le 92.



'Sur une surface de plancher de 13 614 m2, E-conic développera sept niveaux de plateaux de bureaux et disposera au RDC et entresol de : deux halls d'accueil, une conciergerie, un restaurant d'entreprise, une cafétéria, un espace 'business center', un espace 'wellness center', des locaux vélos et vestiaires associés', explique Eiffage.



La livraison est prévue pour le 3e trimestre 2021.



