Eiffage : pose de la 1ère pierre de la résidence 'Evolution'

02/10/2019 | 15:17

Le groupe Eiffage annonce ce mercredi avoir posé la première pierre de la résidence 'Evolution', à Rillieux-la-Pape, dans le Rhône.



'Evolution' fait partie, avec la résidence 'So New', d'une offre de 148 logements avec un accès à la propriété facilité, 3.000 m2 de commerces et plus de 170 places de stationnements en sous-sol.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.