Eiffage : pose de la première pierre d'un immeuble à Antony

18/01/2019 | 12:31

Eiffage Immobilier annonce ce jour avoir posé, hier, avec Groupe Life, la première pierre de l'immeuble de bureaux et commerces 'L'Atrium', à Antony (92).



'Cette opération de bureaux se situe au carrefour de la Croix-de-Berny à Antony, pôle tertiaire majeur du département des Hauts de Seine. Idéalement situé à 15 minutes du centre de Paris, l'Atrium vient compléter l'offre de bureaux et conforte l'attractivité et le dynamisme de ce carrefour desservi par des axes routiers stratégiques et qui bénéficie de la desserte de nombreux transports en commun', indique Eiffage Immobilier.



La surface totale de l'opération est de 15.000 m2 de bureaux, auxquels s'ajoutent un parking sur 4 niveaux et des commerces sur rue. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2020. Les travaux auront duré 27 mois.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.