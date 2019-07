Eiffage : pose la première pierre de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon

En 2014, la ville de Dijon désigne Eiffage Aménagement lauréat de cette consultation pour la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Pour remporter l'appel à manifestation d'intérêt (AMI), Eiffage Aménagement a su s'entourer d'acteurs culturels et touristiques de renom, proposer une ouverture du site sur la ville et prendre en compte, dans les aménagements proposés, l'aspect patrimonial des bâtiments historiques de l'hôpital général.

Le projet architectural est porté par les agences Anthony Béchu et Perrot-Richard et le paysagiste Land Axe dans le respect de la qualité patrimoniale du site, de la conservation des espaces verts et de la protection des espèces.

Ce projet est à la fois une opportunité pour le réaménagement d'un ancien site hospitalier et le symbole d'un vaste projet d'aménagement urbain de l'agglomération dijonnaise. Il souhaite répondre aux enjeux économiques et sociaux que se pose le Grand Dijon, et ambitionne de développer l'économie touristique en Côte d'Or en proposant :

Un pôle culture et expositions : 1 750 m² d'expositions donneront les clés pour comprendre le repas gastronomique des Français mais aussi l'importance du vin dans ce patrimoine culturel, avec une place toute particulière dédiée aux Climats de Bourgogne.

Un accès à la formation à la pâtisserie et à la cuisine française avec l'École Ferrandi Paris - 850 m² d'espaces pédagogiques situés au sein de l'emblématique Canon de lumière -, et à l'œnologie avec L'École des Vins du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

Un incubateur de start-up : « Le Village By CA », avec Vitagora (le pôle de compétitivité autour de thématique 'goût, nutrition, santé') et Food Tech (réseau d'accompagnement des startups travaillant sur l'alimentaire et la nutrition), s'implantera sur 1 500 m² pour rassembler une quinzaine de startups.

Un hôtel **** luxe, de la gamme Curio by Hilton, comprenant 125 chambres, implanté dans des bâtiments historiques, datant des XVIIème et XVIIIème siècles, et dans une extension contemporaine. Il sera doté d'un restaurant, d'un spa et d'une piscine extérieure.

Une quinzaine de boutiques dédiées à la gastronomie, au vin et aux arts de la table, de restaurants et de bars à vin sur près de 5 000 m².

Deux cinémas: un multiplexe de 9 salles (Ciné Ducs) et un cinéma d'art et essai de 4 salles (Supernova). En tout, 13 salles permettront à tous les publics de profiter du 7ème art.

90 logements réhabilités par le groupe François 1er, spécialiste des opérations de rénovation de monuments historiques.

Un éco-quartier comprenant environ 500 logements neufs (accession et conventionnés) et trois résidences gérées (étudiante, sénior et tourisme).



Le chantier a débuté à l'été 2018 avec la construction des bâtiments de l'éco-quartier, les équipes d'Eiffage Construction s'attaquent désormais à la réalisation des pôles culture, commerces et formation.

La livraison des premiers bâtiments de l'éco-quartier est prévue courant 2020, il s'agira notamment des deux programmes en accession IntenCité et AuthentiCité.

La Cité Internationale de la gastronomie et du vin devrait ouvrir ses portes officiellement fin 2021.