Eiffage : proposition de dividende annulée

01/04/2020 | 07:16

Dans le contexte inédit de crise du coronavirus, Eiffage indique que son conseil d'administration a décidé exceptionnellement de ne plus proposer de distribution de dividende à l'assemblée générale du 22 avril prochain.



Le groupe précise toutefois que cette décision ne fait pas suite à un manque de liquidités, et qu'il aurait été 'en mesure d'honorer son dividende tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre son développement'.



Eiffage ajoute avoir mis en oeuvre différentes mesures pour limiter les effets de la crise sur ses résultats, dont le recours à l'activité partielle en France et dans ses implantations européennes, nombre de sites étant à l'arrêt dans les travaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.