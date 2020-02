Eiffage : relève son dividende après une hausse de 15,3% de son résultat net en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mercredi qu'il augmentait de 16,7% son dividende, après avoir enregistré une progression de son chiffre d'affaires et de son résultat net en 2019, portés par des développements dans les concessions autoroutières et aéroportuaires en France et les partenariats public-privé.

Au titre de 2019, Eiffage proposera un dividende par action de 2,80 euros.

En 2019, le groupe a dégagé un résultat net de 725 millions d'euros, en progression de 15,3% par rapport à 2018.

Son résultat opérationnel courant s'est établi à 2 milliards d'euros, augmentant de 8% par rapport à l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 18,14 milliards d'euros, en hausse de 9,4% en données publiées et de 7,7% à périmètre et change constants, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 11,1%, contre 11,2% en 2018.

Selon un consensus FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 734 millions d'euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 1,96 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 18,16 milliards d'euros.

"Les développements majeurs réalisés en concessions ainsi que la solidité du carnet de commandes des travaux à 14,2 milliards d'euros laissent anticiper une nouvelle progression du chiffre d'affaires et des résultats en 2020", a indiqué Eiffage.

"La croissance sera toutefois plus limitée en 2020 compte tenu d'une moindre augmentation du carnet de commandes des travaux fin 2019 (+2%) qu'un an auparavant (+15%)", a prévenu le groupe.

