Vélizy-Villacoublay, le 14 octobre 2019 17:40

Communiqué de presse

Eiffage remporte en groupement la 2e tranche de l'Opération Campus Bordeaux

pour un montant de près de 58 millions d'euros

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de signer un marché public global de performance avec la société immobilière et d'aménagement de l'université de Bordeaux pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments d'enseignement ainsi que de la grande bibliothèque de lettres et droit sur le domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan.

Le groupement, dont Eiffage Construction est mandataire, comprend également le cabinet d'architecture Patriarche, le bureau d'études Arcadis et la société Idex qui assurera l'exploitation et la maintenance.

Ce projet d'environ 58 000 m² est réalisé dans le cadre de la 2e tranche de l'Opération Campus Bordeaux sur la partie ouest du campus à Pessac et porte sur des travaux de mise en conformité et d'amélioration (accessibilité PMR, sécurité incendie, étanchéité, isolation thermique, remplacement de menuiseries), de restructuration et d'extension.

Il répond à une volonté de campus unifié visant l'amélioration du lieu de vie des étudiants, enseignants chercheurs et personnel administratif de l'université ainsi que la transformation de la bibliothèque qui permettra d'augmenter sa capacité à 800 000 entrées par an.

D'une durée de 24 mois, les travaux qui seront réalisés en site occupé seront lancés en juillet 2020 après la phase d'études de 10 mois qui vient de débuter. La livraison prévue en 2022 marquera l'achèvement de l'Opération Campus Bordeaux engagée en 2014.

Ce projet permet à Eiffage de renforcer son positionnement sur le secteur de l'enseignement pour lequel il intervient sur des équipements de la maternelle à l'université via des contrats en conception- construction ou en partenariat public-privé notamment dans le cadre du plan campus lancé à l'échelle nationale en 2008.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

A propos d'Eiffage Construction

Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l'aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. L'entreprise est fortement implantée en France à travers ses 10 directions régionales, ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Avec un effectif de 11 140 collaborateurs, Eiffage Construction a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros.

