Eiffage remporte en groupement la deuxième tranche de l'Opération Campus Bordeaux

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP Eiffage a annoncé lundi avoir emporté en groupement la deuxième tranche de l'Opération Campus Bordeaux pour un montant de près de 58 millions d'euros.

-Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de signer un marché public global de performance avec la société immobilière et d'aménagement de l'université de Bordeaux pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments d'enseignement ainsi que de la grande bibliothèque de lettres et droit sur le domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan.

-Le groupement, dont Eiffage Construction est mandataire, comprend également le cabinet d'architecture Patriarche, le bureau d'études Arcadis et la société Idex qui assurera l'exploitation et la maintenance.

-Ce projet d'environ 58.000 m2 est réalisé dans le cadre de la deuxième tranche de l'Opération Campus Bordeaux sur la partie ouest du campus à Pessac et porte sur des travaux de mise en conformité et d'amélioration (accessibilité PMR, sécurité incendie, étanchéité, isolation thermique, remplacement de menuiseries), de restructuration et d'extension.

-D'une durée de 24 mois, les travaux, qui seront réalisés en site occupé, seront lancés en juillet 2020 après la phase d'études de 10 mois qui vient de débuter. La livraison prévue en 2022 marquera l'achèvement de l'Opération Campus Bordeaux engagée en 2014.

