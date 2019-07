Vélizy-Villacoublay, le 11 juillet 2019 17:40

Communiqué de presse

Eiffage remporte la concession d'aménagement des

65 000 m2 de la ZAC Entrée de Ville - Paul Hochart à L'Haÿ-les-Roses

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Aménagement, vient d'être désigné lauréat par la ville de L'Haÿ-les-Roses et l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, de la concession d'aménagement portant sur la réalisation de la ZAC Entrée de Ville - Paul Hochart.

Sur un site d'environ 3 hectares, proche de la Départementale 7, le projet de près de 65 000 m2 conçu par Eiffage Aménagement va permettre de renouveler l'offre de logements et créer une activité économique de quartier autour d'une place publique. Il prévoit 900 logements, dont environ 100 logements sociaux, 1 800 m2 de commerces et services en pied d'immeubles, ainsi qu'un nouveau groupe scolaire de 25 classes intégrant un équipement sportif et un réfectoire.

Après une première phase d'études jusqu'en 2020, les premiers travaux d'espaces publics et de construction de logements se dérouleront jusqu'en 2022, suivi de la construction d'une deuxième phase de programmes de logements et d'espaces publics jusqu'en 2027.

Le secteur Paul Hochart fait partie du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de l'Haÿ-les-Roses et Villejuif. Située à l'extrémité Est de la ville, cette opération d'aménagement est au coeur d'un projet de requalification destiné à offrir à la commune une entrée de ville dynamique et lui redonner une cohérence urbaine.

Pensé dans un esprit Smart City, le nouveau quartier Hochart est guidé par les principes de sobriété et d'efficience énergétique. Ce projet mixte d'envergure s'inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse. Il anticipe notamment la Réglementation Environnementale 2020 et vise une certification E3C1.

