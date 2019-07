Eiffage : remporte la concession de l'Aéroport de Lille-Lesquin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé vendredi que la société qu'il a constituée avec Aéroport Marseille Provence et dont il est actionnaire majoritaire avait remporté la concession de l'aéroport de Lille-Lesquin au terme d'un appel d'offres organisé par le SMALIM (Syndicat mixte des aérodromes de Lilles-Lesquin et de Merville). Aucun élément financier n'a été communiqué.

Dans le cadre de cette concession, qui débutera en janvier 2020 pour une durée de 20 ans, la société formée par Eiffage et Aéroport Marseille Provence reprendra le personnel de l'exploitant actuel, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France.

"Le projet comprend des travaux de rénovation et d'extension du terminal existant pour améliorer les conditions d'accueil des clients et accompagner le développement de la plateforme", a précisé Eiffage dans un communiqué.

Le groupe mène actuellement une stratégie de diversification de son portefeuille de concessions. Après avoir pris une participation de 5% au capital de Getlink, la société avait annoncé en mai être entré en négociations exclusives pour acquérir les 49,99% que détient Casil Europe dans l'Aéroport Toulouse-Blagnac.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire