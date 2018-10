Eiffage : remporte le contrat pour la conception construction de l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty en Côte d’Ivoire pour un montant de près de 110 millions d’euros

Ce contrat, d'un montant de près de 110 millions d'euros, porte sur la conception construction du génie civil, ainsi que sur la fabrication, l'installation et la mise en service de l'ensemble des équipements hydromécaniques, électromécaniques et électriques de cette centrale de 44 MW.

Le projet comprend la réalisation d'un barrage mixte en enrochements et en béton, d'un évacuateur de crues, d'une usine abritant les turbines, d'un canal de rejet, du poste de départ, de la ligne connectant la centrale au réseau, des installations temporaires et des voies d'accès. Il mobilisera les expertises d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Énergie Systèmes. Les travaux, qui débuteront au 1er trimestre 2019, seront réalisés sur un délai de trois ans.

Ce contrat fait suite à un appel d'offres international lancé par Ivoire Hydro Energy en 2015 et remporté par Eiffage en 2016.

Avec la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny dont les travaux sont en cours, le projet hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty constitue une nouvelle infrastructure majeure réalisée par Eiffage en Côte d'Ivoire.

Lire le communiqué de presse