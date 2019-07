Vélizy-Villacoublay, le 8 juillet 2019

Communiqué de presse

Eiffage remporte le marché pour la construction et la maintenance

de l'Institut de Cancérologie et d'Imagerie du CHRU de Brest

pour un montant de 57 millions d'euros

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de signer le contrat pour la conception, la réalisation et la maintenance de l'Institut de Cancérologie et d'Imagerie sur le site de la Cavale Blanche rattaché au CHRU de Brest pour un montant de 57 millions d'euros.

Cette nouvelle structure regroupera, en un lieu unique, les services de radiothérapie, oncologie, hématologie, imagerie et médecine nucléaire. Réalisé en partenariat avec le cabinet d'architecture Groupe 6, ce nouvel ensemble hospitalier complexe de 29 700 m2 en R+4 sera construit par les équipes d'Eiffage Construction.

La maintenance multi-technique du bâtiment sera assurée pendant 5 ans par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes.

Le projet vise à regrouper sur un même plateau technique des compétences et expertises complémentaires en soins et recherche et à renforcer la prise en charge du cancer en Bretagne occidentale. Il a aussi pour objectif d'offrir une haute qualité d'accueil et de soins aux patients et aux accompagnants et d'améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros dont près de 26 % à l'international.

Contact Presse Eiffage

Sophie Mairé

Tél. : +33 1 71 59 10 62 sophie.maire@eiffage.com