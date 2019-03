Eiffage : remporte un marché concernant un EHPAD

29/03/2019 | 17:39

Eiffage Construction a remporté, dans le cadre d'un groupement, le marché global de performance pour la construction de l'EHPAD 'Agnès et Matéo' à la périphérie du centre-ville de Cysoing (59).



'Le démarrage du chantier est planifié pour octobre 2019 et durera 14 mois', indique le groupe.



Eiffage Services, filiale d'Eiffage Concessions, aura en charge l'exploitation et maintenance du bâtiment pendant les 5 premières années. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.