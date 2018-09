Eiffage : renforce dans le domaine ferroviaire avec l’acquisition du groupe Meccoli

Vélizy-Villacoublay, le 24 septembre 2018 8:35

Communiqué de presse

Eiffage se renforce dans le domaine ferroviaire avec l'acquisition du groupe Meccoli

Le groupe Eiffage a signé le protocole d'achat sous conditions du groupe Meccoli, spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France.

Le groupe Meccoli compte près de 500 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 100 millions d'euros.

Avec cette nouvelle acquisition, Eiffage affirme sa présence sur le marché des infrastructures ferroviaires en France et à l'international, et renforce encore son positionnement comme acteur reconnu du secteur.

Cette transaction est soumise aux approbations légales et réglementaires usuelles et devrait être finalisée début 2019.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros dont près de 21 % à l'international.