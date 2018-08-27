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Eiffage : renouvelle un contrat avec ArcelorMittal Dunkerque

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27/08/2018 | 17:48

27 août (Reuters) - Eiffage SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* QUE SA DIVISION EIFFAGE ROUTE ET PHOENIX SERVICES ONT SIGNÉ, VIA LEUR FILIALE COMMUNE SGA, LE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT DE PRESTATIONS AVEC ARCELORMITTAL DUNKERQUE.

* LE CONTRAT PORTE SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES COPRODUITS DE LACIÉRIE DE DUNKERQUE, LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES MÉTALLIQUES ET LA VALORISATION DES LAITIERS.

* CE CONTRAT DEVRAIT ATTEINDRE UN MONTANT PRÉVISIONNEL DE 155 MILLIONS DEUROS, RÉPARTI SUR DIX ANS. Le communiqué : https://bit.ly/2MWbLrN Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2018 9 987 M
Rendement 2018 2,30%
PER 2018 15,67
PER 2019 13,62
VE / CA 2018 1,24x
VE / CA 2019 1,15x
Capitalisation 9 460 M
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