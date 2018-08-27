Eiffage : renouvelle un contrat avec ArcelorMittal Dunkerque

27 août (Reuters) - Eiffage SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* QUE SA DIVISION EIFFAGE ROUTE ET PHOENIX SERVICES ONT
SIGNÉ, VIA
LEUR FILIALE COMMUNE SGA, LE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT DE
PRESTATIONS AVEC ARCELORMITTAL DUNKERQUE.
* LE CONTRAT PORTE SUR L'ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES
COPRODUITS DE LACIÉRIE DE DUNKERQUE, LA RÉCUPÉRATION DES
MATIÈRES MÉTALLIQUES ET LA VALORISATION DES LAITIERS.
* CE CONTRAT DEVRAIT ATTEINDRE UN MONTANT PRÉVISIONNEL DE
155
MILLIONS DEUROS, RÉPARTI SUR DIX ANS.
Le communiqué : https://bit.ly/2MWbLrN
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(Rédaction de Paris)