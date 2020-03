Eiffage : rénovation de l'ancien siège social de Peugeot

09/03/2020 | 08:47

Eiffage a signé un accord avec le groupe Gecina pour réaliser la rénovation de l'ancien siège social de Peugeot - rebaptisé l1ve - situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris.



Le projet, mené en entreprise générale par Eiffage Construction porte sur la réhabilitation lourde d'un ensemble de 33 500 m2 répartis sur 9 étages et 6 niveaux de sous-sols.



Les travaux ont débuté en décembre après une première phase d'études de 10 mois. La livraison est prévue en 2022.



L'ambition de Gecina est de faire de l1ve un centre d'affaires, un auditorium, des jardins intérieurs, des balcons et terrasses, des espaces de santé et bien-être et un restaurant d'entreprise.



