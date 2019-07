Eiffage : signe un contrat de 57 ME pour le CHRU de Brest

08/07/2019 | 18:20

Eiffage a signé le contrat pour la conception, la réalisation et la maintenance de l'Institut de Cancérologie et d'Imagerie sur le site de la Cavale Blanche rattaché au CHRU de Brest.



Ce contrat porte sur un montant de 57 millions d'euros.



Cette nouvelle structure regroupera les services de radiothérapie, oncologie, hématologie, imagerie et médecine nucléaire.



La maintenance multi-technique du bâtiment sera assurée pendant 5 ans par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes.



