Eiffage : signe un contrat de près de 84 ME

08/11/2018 | 18:42

Eiffage va réaliser la construction de l'immeuble de bureaux Com'Unity à Bezons, première opération en France du promoteur belge Atenor. Ce contrat porte sur un montant de près de 84 millions d'euros.



Ce projet, d'une surface de plancher de 33 800 m2, sera réalisé par Eiffage Construction en entreprise générale, accompagné de Goyer, filiale du groupe Eiffage spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de façades en aluminium et en verre.



La livraison des travaux, d'une durée de 33 mois, est programmée en juin 2021.



