Eiffage : signe un contrat pour le stade nautique de Mérignac

09/03/2020 | 09:08

Eiffage a remporté en groupement avec l'UCPA, Dalkia et la Banque des Territoires le contrat de délégation de service public concédé par Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation pour une durée de 20 ans du futur stade nautique métropolitain à Mérignac.



Le montant global d'investissement pour ce projet est d'un peu plus de 47 millions d'euros.



Eiffage Construction assurera la conception-construction du projet.



Le futur stade nautique, implanté au coeur du complexe sportif Robert-Brettes, disposera de 4 bassins intérieurs et extérieurs dont un bassin olympique, un espace de remise en forme et de bien-être, un restaurant de 190 m2 et 200 places de stationnement.



