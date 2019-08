Eiffage, solide dans les chantiers, voit bondir son bénéfice semestriel

Paris (awp/afp) - Le français Eiffage, spécialiste du BTP et des concessions, a vu bondir d'un tiers son bénéfice net au premier semestre 2019, bénéficiant à la fois d'une activité solide sur ses chantiers et de bonnes conditions de financement, a-t-il annoncé mercredi.

Entre janvier et juin, Eiffage, numéro trois français du BTP derrière Bouygues et Vinci, a dégagé un bénéfice net de 290 millions d'euros, soit une hausse de 33,6% sur un an, et son chiffre d'affaires a gagné 11,6% à 8,54 milliards. Le groupe confirme son objectif de faire croître les deux sur l'ensemble de l'année.

Comme Vinci, les deux grandes branches d'activités d'Eiffage sont les chantiers de BTP et les concessions d'autoroutes ainsi que d'aéroports. C'est sur la première que l'activité a été la plus florissante sur la première moitié de l'année.

Le groupe y a fait progresser de plus de 11% ses revenus à l'aide notamment de contrats liés aux développements des transports du Grand Paris Express, en premier lieu le développement de nouvelles lignes de métro, qui font bondir son chiffre d'affaires dans les infrastructures.

L'avenir s'annonce aussi favorablement pour Eiffage sur ses chantiers puisque son carnet de commandes, témoin de l'activité à venir, s'établit fin juin à un niveau supérieur (+3%) à celui d'un an plus tôt.

Le groupe a enregistré des performances plus mitigées sur ses concessions, malgré une légère hausse des revenus (+1,3%), notamment sur ses autoroutes françaises où il a subi un léger recul du trafic.

La hausse générale du chiffre d'affaires n'explique par ailleurs qu'en partie le bond du bénéfice net. Dans un contexte de taux particulièrement bas, Eiffage a aussi vu chuter le coût de son endettement (-39,4%) depuis le début de l'année.

