Eiffage : stable après le trafic d'APRR

24/07/2019 | 15:44

Eiffage reste stable au lendemain d'un point d'activité d'APRR, la filiale de concessions autoroutières du groupe de construction, avec un trafic qui a baissé de 2,1% au deuxième trimestre alors qu'UBS n'en attendait qu'un repli de 1,4%.



Le broker, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 105 euros sur Eiffage, met toutefois en avant une base de comparaison difficile, avec les grèves ferroviaires en France qui ont profité à APRR un an auparavant.



Restant aussi à 'achat' avec un objectif de cours de 103 euros, Oddo estime que la déception vient surtout du trafic poids lourds (-0,6%). Il prévient en outre que 'la publication des résultats semestriels d'Eiffage (28 août) risque d'être en demi-teinte'.



