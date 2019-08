Eiffage : translation du portique pour Ariane 6

01/08/2019 | 11:33

Le groupe annonce que la première translation du portique du futur pas de tir d'Ariane 6 s'est parfaitement déroulée le 24 juillet dernier.



Ce bâtiment mobile sur rails de 90 m de haut pour 6 500 tonnes est l'un des plus grands au monde. ' Sa translation constitue un défi technique extraordinaire ' indique le groupe.



' Après la réception générale du lot Infrastructures de l'Ensemble de Lancement d'Ariane 6 (ELA4) prononcée le 17 juillet par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), en présence de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et d'ArianeGroup, cette nouvelle étape confirme la qualité des travaux réalisés par le Groupe dans l'enceinte du Centre spatial guyanais '.



