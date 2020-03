Eiffage : un analyste met son avis et sa cible sous revue

24/03/2020 | 16:36

Le titre Eiffage avance ce mardi de +9,5%, alors que l'analyste UBS a annoncé mettre sous revue sa recommandation et son objectif de cours, bien qu'il note que la situation financière du groupe semble 'solide'.



UBS était jusqu'à présent à l'achat sur la valeur, avec une cible de 120 euros.



'Un certain nombre de sites ont été suspendus et, comme Vinci, le groupe collabore avec les autorités pour trouver les conditions dans lesquelles redémarrer les travaux. Certains projets sont reportés. Le groupe s'attend à ce que toute reprise soit progressive. Comme c'est le cas pour d'autres dans le secteur, les guidances du groupe pour 2020 sont retirées', retient le broker.



