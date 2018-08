Eiffage : un nouvel hôtel 5 étoiles à la Samaritaine

28/08/2018 | 16:20

Pradeau Morin, filiale de Eiffage, réalise la restructuration de l'ancienne Samaritaine en hôtel 5 étoiles. Le cabinet B&B architectes a été désigné maître d'oeuvre de l'opération. L'hôtel devrait ouvrir au public courant 2020.



Le futur hôtel 5 étoiles, d'une superficie de 12 000 m2, comprendra 149 chambres et suites, dont une suite présidentielle, un spa fitness avec piscine, un centre de conférence et une salle de réception polyvalente, un bar restaurant donnant sur une cour végétalisée, un bar roof top qui offrira une vue panoramique sur le quartier de l'Opéra et 49 places de parking.



Depuis Mars 2018, les équipes travaux ont commencé une réhabilitation lourde de trois bâtiments tout en conservant la façade art nouveau de Frantz Jourdain, inscrite à l'inventaire des monuments historiques.



