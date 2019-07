Eiffage : va construire l'institut de cancérologie du CHRU de Brest pour 57 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé lundi avoir remporté le marché pour la construction et la maintenance de l'institut de cancérologie et d'imagerie du CHRU de Brest, pour un montant de 57 millions d'euros.

Ce nouvel ensemble hospitalier regroupera sur une surface de 29.700 mètres carrés les services de radiothérapie, d'oncologie, d'hématologie, d'imagerie et de médecine nucléaire du CHRU de Brest.

Le contrat a été remporté par Eiffage Construction, filiale du groupe et la maintenance multi-technique de cette structure sera assurée pendant cinq ans par les équipes d'Eiffage Energie Systemes.

