Eiffage : va réaliser un hangar à Bordeaux-Mérignac

10/09/2018 | 17:49

Eiffage va réaliser la construction d'un hangar sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (33). Le groupe a signé un contrat avec Sabena Technics, société spécialiste de la maintenance aéronautique (MRO).



Cette construction permettra de répondre aux besoins grandissants des clients civils. Sabena Technics a confié la réalisation de ce bâtiment aux équipes d'Eiffage Construction Nord-Aquitaine.



Ce hangar d'une surface de près de 1 000 m2 et d'une hauteur de 25m est destiné à l'accueil d'aéronefs civils ou militaires dans le cadre d'activités de maintenance ou de modifications.



Le bâtiment principal sera complété d'un ensemble de locaux de stockage, bureaux, locaux de services et techniques pour une surface totale de 11 027 m2.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.