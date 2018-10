Eiffage : va supprimer l'usage du perchloroéthylène

10/10/2018 | 12:44

Le groupe Eiffage annonce ce jour avoir mis au point au nouvelle méthode permettant de caractériser les agrégats d'enrobés sans recourir au perchloroéthylène, un solvant dangereux pour la santé et pour l'environnement.



Baptisée Analysis Safe, cette méthode a été développée en partenariat avec deux laboratoires de recherche académique, l'IFSTTAR et le CEREMA. Elle substitue totalement l'usage du PCE par le couplage de deux méthodes basées sur des principes physiques, et notamment la spectroscopie infrarouge.



'Analysis Safe, qui présente de nombreux avantages tant en termes sanitaires qu'en termes environnementaux - en supprimant le risque d'exposition et de contamination au PCE -, est de surcroît très performante en termes de rapidité. Seules 10 minutes - contre 2 heures avec la formule précédente - sont nécessaires à l'analyse', indique encore Eiffage.





