Fondation Eiffage : Emmaüs Défi, laboratoire d'innovation sociale

Historiquement, l''activité d'Emmaüs repose sur la création de chantiers d'insertion qui utilise l'emploi comme principal levier d'insertion. Le retour à l'emploi des salariés en parcours d'insertion se fait progressivement par différentes activités liées à la collecte, au tri, à la valorisation et à la vente d'objets d'occasions.

Face à un constat d'échec partagé en 2007, des membres d'Emmaüs se sont réunis pour tester de nouvelles façons d'inclure les personnes en situation d'extrême précarité et permettre à chacun de retrouver une place digne dans la société.

Le projet d'Emmaüs Défi est né de cette réflexion. Il s'adresse aux personnes présentant de nombreux freins à l'insertion : sans logement, problèmes de santé, dépendances, isolement … Au fil du temps et de la prise de conscience des besoins spécifiques des bénéficiaires, différents dispositifs proposant des solutions innovantes sont venus élargir et compléter le champ d'action d'Emmaüs Défi :

Ainsi, en 2009, a été lancé le dispositif « Premières Heures », qui propose un retour à l'emploi progressif pour créer la marche manquante entre la rue et un contrat d'insertion classique. Dans une même optique, le programme « Convergence » a vu le jour en 2012. Il permet la mise en place d'un accompagnement global et concerté pour les salariés en insertion autour des questions du logement, de la santé et de l'emploi, en développant un réseau de partenaires spécialisés (Bailleurs Sociaux, Centre de santé, Entreprises). La même année, la « Banque Solidaire de l'Equipement » (BSE) a été créée. Elle permet aux personnes quittant un hébergement précaire et accédant à un logement pérenne d'acheter à prix réduits des équipements neufs de première nécessité.

L'impact social et environnemental d'Emmaüs Défi sur la région parisienne n'est plus a démontrer. Avec ses 203 salariés en parcours d'insertion accompagnés en 2017 et ses 1 336 tonnes de dons collectés, l'association est un acteur important de la lutte contre la grande exclusion et de l'économie circulaire en mettant le réemploi au service de l'emploi.

La Fondation Eiffage a souhaité soutenir ce projet d'envergure en finançant 15 000€ pour accroître les capacités d'insertion et de vente du site Riquet en passant de 3 500 à 5 000 m2

La marraine Alexandra Ouraeff et le parrain Jean-Paul Chaignon s'impliqueront en apportant leurs compétences professionnelles respectives concernant la communication et les travaux.

