Fondation Eiffage : Et rebelote à Roubaix avec l’ouverture d’une antenne Positive Planet France

Positive Planet France lutte contre le chômage dans les quartiers prioritaires en aidant les personnes éloignées de l'emploi à créer leur entreprise. L'association a trente implantations en France et poursuit son extension.

Rebelote : c'est la quatrième fois après des projets à Marseille, Le Havre et Paris que la Fondation Eiffage soutient Positive Planet France avec le support local du CREPI. Le projet a été présenté par Eric Verdavoir, délégué régional Eiffage et la subvention versée par la Fondation a été abondée par la délégation régionale pour aménager et équiper le local de l'antenne de Roubaix.

Positive Planet France lance un appel à bénévolat pour tous les collaborateurs qui seraient intéressés pour accompagner un micro-entrepreneur via le dispositif de mentorat ou bien qui auraient des compétences techniques et pourraient s'engager de manière ponctuelle via le dispositif support technique.

