Fondation Eiffage : RéaVie redonne vie, au Sénégal, aux amphithéâtres de l'École Centrale de Paris

L'association RéaVie développe le réemploi de matériaux de BTP et la mise en place d'une économie circulaire tout en formant des personnes éloignées du monde professionnel aux métiers du réemploi et du bâtiment. Elle expérimente ses actions sociales et environnementales sur le chantier de déconstruction de l'Ecole Centrale à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), futur 1er éco quartier démonstrateur de vie durable en Île-de-France.

L'association a récupéré l'amphithéâtre de l'École Centrale de Paris. Après l'avoir minutieusement nettoyé et reconditionné, elle l'a envoyé à l'université USSEIN au Sénégal. Cette université dispense des cours à vocation agricole et aux métiers connexes pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité.

L'association RéaVie est présidée par Mohamed Hamaoui, Conducteur de travaux chez Eiffage Construction qui en a eu l'idée. La Fondation Eiffage a pu apporter son soutien grâce à deux parrains très impliqués : M'Hamed Ahmimid, dessinateur études chez Eiffage Énergie Systèmes et Isabelle Dessuet, responsable de la communication chez Eiffage Immobilier. Sur place, RéaVie a pu bénéficier du relais très efficace et engagé de collaborateurs d'Eiffage Sénégal, mobilisés pour récupérer le matériel, le convoyer et le redéployer sur site.

Le projet RéaVie qui allie intérêt général, développement durable, économie circulaire, actions solidaires est un très bel exemple de coopération interne au sein du groupe Eiffage.

Vous pouvez, vous aussi, déposer un projet en ligne auprès de la Fondation Eiffage : projets.solidaires.fondation.eiffage.com

Au préalable, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de votre projet auprès de la Fondation : 01 71 59 11 18.