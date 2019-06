Fondation Eiffage : Un partenariat renforcé avec Positive Planet France pour promouvoir les entrepreneurs dans les quartiers prioritaires

Positive Planet France est une association qui lutte contre la précarité et l'exclusion dans les quartiers populaires en donnant le goût d'entreprendre à des personnes sans emploi.

L'accompagnement personnalisé (individuel, collectif, formation, événements conviviaux) par des salariés, professionnels de l'entrepreneuriat et des bénévoles, permet de donner toutes les clés et tout le soutien technique nécessaire aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprises, pour lancer, développer leur entreprise, reprendre confiance en eux. En un mot, de donner à chacun les moyens d'entreprendre sa vie.

L'association met à disposition des entrepreneurs des supports techniques pour que les bénéficiaires acquièrent les compétences indispensables à la bonne gestion d'une entreprise ainsi qu'un programme de mentorat pour les soutenir sur le long terme. L'association lance d'ailleurs un appel à bénévolat pour ces deux missions.

Positive Planet France travaille également en étroite collaboration avec des structures de financement (l'ADIE, Initiative France…), des structures d'accompagnement et d'insertion (Pôle Emploi, missions locales, missions jeunes, maisons de l'emploi…) et des partenaires de la création d'entreprises (BGE, France Active...). Enfin, les entrepreneurs des quartiers manquant souvent de réseau, les Clubs d'entrepreneurs, les « Positiveurs » ont vu le jour pour favoriser l'échange entre créateurs et donner accès à de nouvelles opportunités d'affaires.

Résultat*, en 13 ans (2006 à 2018), près de 28 500 personnes ont été accueillies, 6 400 ont crée leur entreprise. Pour la seule année 2018, il y a eu près de 1 200 créations d'entreprise et 1 400 emplois à la clef. 3 ans après, 87 % des « positiveurs » sont insérés professionnellement avec 69% des entreprises encore en activité et 18 % des créateurs qui ont un emploi salarié.

Depuis 2015, la Fondation Eiffage soutient les besoins en investissement de Positive Planet France afin d'accompagner les futurs entrepreneurs dans les meilleurs conditions d'accueil et leur offrir un cadre professionnel pour travailler sur leur projet. Les villes de Marseille, le Havre, Paris 18 et Roubaix ont déjà bénéficié de notre soutien.

La Fondation Eiffage a renforcé son engagement pour 3 nouvelles années (2019 à 2021), en soutenant 2 antennes (ouverture ou rénovation) par an permettre à Positive Planet de se développer sur de nouveaux territoires comme à Montreuil ou Nice par exemple.

Pour plus d'information sur l'engagement bénévole avec Positive Planet France, n'hésitez pas à visiter positiveplanetfrance.org ou à contacter la Fondation Eiffage: 01 71 59 11 18.

Les 24 antennes de Positive Planet sont localisées à Poissy, Les Mureaux, Trappes, Montreuil, Bondy, Pantin, Clichy-sous-Bois / Montfermeil, Paris 18, Paris 17, Saint-Quentin, Roubaix, Marseille (4 dans les quartiers Nord), La-Seyne-sur-mer, Toulon, Nice, Le Havre, Lyon 9, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, St-Etienne.

*étude menée en 2015, puis renouvelée en 2018 avec OpinionWay.