Fondation Eiffage : Un partenariat tripartite pour l'avenir pro des jeunes sportifs de Dijon

Le cercle sportif laïque dijonnais est un club pluridisciplinaire dans le quartier prioritaire des Grésilles à Dijon (Côte-d'Or) qui mène des ateliers de préparation à la vie professionnelle pour des jeunes en décrochage scolaire ou déscolarisés.

La filiale Est d'Eiffage Énergie Systèmes soutenait déjà le club dans ses actions sportives. Quand le club a voulu créer un local pour héberger des ateliers dédiés à l'emploi et à l'insertion et ainsi élargir ses actions d'éducation au quotidien, c'est tout naturellement que Nicolas Aumar, directeur de filiale Eiffage Énergie Systèmes Bourgogne Champagne a parrainé le projet auprès de la Fondation Eiffage.

Cet engagement est le prolongement de ce que Le cercle sportif laïque dijonnais et Eiffage Énergie Systèmes font déjà localement pour faciliter l'insertion et l'apprentissage via les métiers de l'énergie.

Vous pouvez vous aussi déposer un projet en ligne auprès de la Fondation Eiffage : projets.solidaires.fondation.eiffage.com

Au préalable, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de votre projet auprès de la Fondation : 01 71 59 11 18.