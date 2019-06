Fondation Eiffage : contribuer à une orientation post bac plus juste pour chaque lycéen grâce à l'association Article

Parce que « 30 % des étudiants abandonnent dès leur première année de fac », Article 1 a créé un parcours d'accompagnement personnalisé pour l'orientation post-bac qui associe un site collaboratif et des ateliers présentiels.

Le programme d'égalité des chances d'aide à l'orientation s'appuie sur des ateliers en présentiel dans des lycées général et technologiques dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ou qui recrutent en zone REP (réseaux d'éducation prioritaire) et rurale. La Fondation est très fière d'avoir déjà permis l'animation de 35 ateliers grâce à l'engagement exceptionnel de nos collaborateurs.

En parallèle, Article 1 a développé une plateforme gratuite et ouverte à tous, labellisée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette plateforme, en plus de recommander des pistes d'études, fruits de 4 années de recherche, met en relation les lycéens avec des étudiants ayant un profil similaire. 15 000 étudiants éclaireurs bénévoles sont ainsi prêts à témoigner de leur parcours auprès des lycéens en répondant à leurs questions sur le site, donnant ainsi un éclairage complémentaire à celui des professeurs et des parents.

90 % des jeunes ayant échangé avec un éclaireur estiment que cet échange leur a permis d'avoir des informations qu'ils n'auraient pas eues ailleurs.