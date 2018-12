Fondation Eiffage : entrepreneurs du monde s'ancre à Lyon.

Entrepreneurs du monde agit dans 11 pays en développement dans le domaine de la microfinance sociale mais aussi comme incubateur d'innovations sociales et environnementales; elle soutient la création de TPE et l'accès à l'emploi.

L'association a lancé en février 2018 un centre d'orientation et d'aide à la création d'entreprises ciblant les publics en précarité dans la métropole de Lyon, en particulier les réfugiés statutaires, les sans-abris et les mères isolées.

Les parrains François Brennac et Christophe Pinel, directeur d'agence et directeur commercial, Eiffage Énergie Systèmes ont permis d'obtenir le soutien de la Fondation Eiffage pour la conception et l'amélioration des modules de formation à la création d'entreprise et la mise en place d'outils de suivi des porteurs de projets.

Vous pouvez vous aussi déposer un projet en ligne auprès de la Fondation Eiffage : projets.solidaires.fondation.eiffage.com

Au préalable, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de votre projet auprès de la Fondation : 01 71 59 11 18.