Fondation Eiffage : un parrain impliqué pour le recyclage du pain et l’insertion des femmes dans le Pas-de-Calais

CIPRES est un chantier d'insertion (activités bâtiment et environnement) qui accueille plus de 60 personnes chaque année sur le territoire du montreuillois, près d'Etaples (Pas-de-Calais) où le chômage atteint 20 %. Fin 2017, l'association a lancé une activité innovante de recyclage du pain invendu pour produire de la chapelure dédiée à l'alimentation animale. L'intérêt est multiple : au-delà de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'activité permet à l'association de diversifier ses activités et d'embaucher huit femmes éloignées de l'emploi en 2018.

Trois questions à Christian Acloque, Chef de mission retraité de la branche Infrastructures, parrain de ce projet innovant soutenu par la Fondation Eiffage.

Pourquoi avez-vous souhaité parrainer l'association CIPRES auprès de la Fondation Eiffage ?

Au cours des 30 années passées au sein du groupe Eiffage en terrassements, j'ai eu l'occasion de voir ce que la fondation du groupe offrait aux associations. De ce fait je me suis proposé de parrainer l'association CIPRES..

Comment êtes-vous impliqué dans le projet et quel est votre rôle en tant que parrain ?

Dans l'association Cipres, je suis trésorier mais mon rôle est plus encore : sécurité, écoute et suivi des activités. Le bénévolat m'apporte énormément par une présence quotidienne avec le président, l'association n'ayant pas de directeur.

En tant que parrain du projet de recyclage du pain, j'assure le suivi du projet auprès de la Fondation Eiffage pour en donner des nouvelles régulières.

Que vous apporte ce parrainage ? Et qu'en est-il pour l'association ?

Ce parrainage m'apporte beaucoup tant sur le plan personnel et surtout en tant que retraité. Ayant eu un poste de responsable, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité d'intégrer l'association à qui j'apporte mon savoir-faire et bien d'autres idées.

Vous pouvez vous aussi déposer un projet en ligne auprès de la Fondation Eiffage : projets.solidaires.fondation.eiffage.com

Au préalable, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de votre projet auprès de la Fondation : 01 71 59 11 18.